Ataque aéreo russo mata três pessoas na cidade ucraniana de Odessa

Ao menos três pessoas morreram e 13 ficaram feridas em um ataque com mísseis das forças russas contra o porto de Odessa, no sul da Ucrânia, informaram nesta quarta-feira (14) as autoridades militares locais.



As tropas russas dispararam quatro mísseis de cruzeiro Kalibr a partir de um navio no Mar Negro, anunciou Sergiy Bratchuk, porta-voz da administração militar de Odessa, no Telegram.



Um projétil atingiu um depósito comercial e matou três funcionários. Sete pessoas ficaram feridas.



"Outras pessoas podem estar sob os escombros", disse o porta-voz militar, que também relatou um incêndio no local.



Além disso, outras seis pessoas ficaram feridas depois que um centro empresarial, estabelecimentos comerciais e um complexo residencial do centro da cidade foram atingidos "em consequência dos combates aéreos e da onda expansiva da explosão", disse Bratchuk.



A cidade portuária de Odessa, no Mar Negro, era um destino de férias muito apreciado por ucranianos e russos antes de o presidente Vladimir Putin determinar a invasão do país vizinho em fevereiro do ano passado.



Desde o início da invasão, Odessa foi bombardeada diversas vezes pelas tropas russas.



Em janeiro, a Unesco classificou o centro histórico de Odessa como um dos lugares sob ameaça na lista de Patrimônio da Humanidade.