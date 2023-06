Wall Street segue em alta após dados positivos de inflação nos EUA

436

A bolsa de Nova York voltou a subir nesta terça-feira (13) após dados positivos de inflação nos Estados Unidos, alimentando a ideia de que o Federal Reserve (Fed, o banco central) fará uma pausa em seus aumentos da taxa de juros na quarta-feira.



Um dia antes do fim da reunião de política monetária do Fed, o índice Dow Jones subiu 0,43%; o tecnológico Nasdaq, 0,83%; e o ampliado S&P; 500, 0,69%, alcançando máximas de mais de um ano.



A inflação caiu fortemente nos Estados Unidos em maio, atingindo seu nível mais baixo em mais de dois anos.



Os preços ao consumo cresceram 4% em 12 meses, em comparação com os 4,9% de abril, de acordo com o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) divulgado pelo Departamento do Trabalho nesta terça.



Em junho de 2022, a inflação atingiu seu máximo em 40 anos, 9,1%.



A inflação de maio de 2023 é o menor nível de aumento de preços desde março de 2021, o último mês "normal" antes da disparada, destacou Neil Saunders, analista da GlobalData.



"A questão", no entanto, é saber se essa queda é suficiente para aliviar os consumidores, observou o analista.



Na comparação mês a mês, a alta de preços em relação a abril foi de 0,1%, muito abaixo dos 0,4% entre março e abril. Os analistas esperavam outro 0,4%, segundo consenso do MarketWatch.



"É um número de inflação correto, nada mais", resumiu Steve Sosnick, da Interactive Brokers.



Porém, se excluídos os preços mais voláteis, como alimentos e energia, o núcleo da inflação permaneceu estável na comparação mês a mês, em 0,4%, e atingiu 5,3% em 12 meses, um nível ainda alto se considerada a meta de 2% do Fed.



Esses dados foram divulgados no primeiro dia da reunião do banco central, que pode ser convencido a não elevar suas taxas pela primeira vez desde março de 2022.



Os investidores aguardam para conhecer as intenções do Fed para os próximos meses por meio de suas projeções.



Para Paul Ashworth, da Capital Economics, com o núcleo da inflação "ainda alto, o Fed deverá indicar que está propenso a aumentar suas taxas em julho".