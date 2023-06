EUA anuncia mais US$ 325 milhões em ajuda militar para Ucrânia

436

Os Estados Unidos anunciaram, nesta terça-feira (13), um novo pacote de assistência militar para a Ucrânia, de 325 milhões de dólares (em torno de 1,57 bilhão de reais na cotação de hoje, a R$ 4,86), enquanto as tropas de Kiev combatem as forças russas em uma contraofensiva lançada recentemente.



O pacote "fornecerá US$ 325 milhões em armas e equipamentos americanos", disse o secretário de Estado americano, Antony Blinken, em um comunicado.



"Inclui capacidades críticas de defesa aérea, munição adicional para sistemas de foguetes de artilharia de alta mobilidade, cartuchos de artilharia, armas antitanque, veículos blindados e outros equipamentos", detalhou.



O Pentágono informou que o pacote oferece "capacidades cruciais para ajudar nos esforços da Ucrânia para retomar seu território soberano e apoiar os defensores aéreos da Ucrânia, enquanto protegem corajosamente os soldados, civis e infraestrutura crítica da Ucrânia".



A assistência inclui 25 veículos blindados, além de munições de demolição para desobstruir obstáculos e mais de 22 milhões de munições para armas pequenas e granadas.



O pacote ajudará na contraofensiva da Ucrânia contra as tropas russas, que o presidente Volodimir Zelensky disse, no sábado (10), estar em andamento.



Kiev pediu a seus aliados ocidentais que entreguem uma ampla gama de equipamentos militares modernos para ajudar as forças ucranianas a recuperarem grandes porções do território controlado pela Rússia.



Os Estados Unidos já forneceram mais de 40 bilhões de dólares (em torno de 194,4 bilhões na mesma cotação) em ajuda militar desde que as forças russas invadiram a Ucrânia em fevereiro de 2022.