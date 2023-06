Revista britânica é criticada por usar termo ofensivo sobre América Latina

436

Diante das críticas, a revista The Economist alterou o título da matéria. (foto: Reprodução) A conceituada revista britânica The Economist causou polêmica ao publicar um artigo com o título 'Uma terra de trabalhadores inúteis', acompanhado do subtítulo 'Por que latino-americanos são tão notavelmente improdutivos?'. A publicação gerou reações negativas na internet, levando a rede de televisão americana NBC a noticiar que "Críticos condenam The Economist por artigo 'racista' referindo-se a trabalhadores latino-americanos como 'inúteis'''.





Um docente da Universidade do Arizona manifestou sua indignação, afirmando que o texto era 'racista, incendiário e ofensivo'. Diante das críticas nas redes sociais, a revista decidiu alterar o título do artigo em seu site para 'Uma terra de trabalhadores frustrados' e incluiu uma extensa 'Nota do Editor' no início do conteúdo on-line.





O propósito do artigo é destacar as causas estruturais da baixa produtividade média do trabalho nos países latino-americanos, como a presença de oligopólios que inibem a concorrência e um vasto setor informal que força as empresas a operar em menor escala. A nota esclarece que o título original do artigo recebeu críticas pela expressão 'trabalhadores inúteis' e que a mudança teve como objetivo deixar claro que a análise se concentra nos custos sociais e econômicos decorrentes da baixa produtividade.