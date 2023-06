Mulher dá à luz a quadrigêmeos concebidos com esperma de marido preso

436

Uma palestina deu à luz a quadrigêmeos concebidos por fertilização in vitro, graças ao esperma de seu marido que foi retirado clandestinamente da cadeia israelense na qual está preso há 15 anos, afirmou sua família à AFP nesta terça-feira (13).



Ahmad Shamali, de 37 anos, foi enviado para a prisão de Nafha (sul), em 2008, por tentativa de assassinato, indicou à AFP a administração penitenciária israelense.



Sua esposa teve três filhos e uma filha no hospital Makased de Jerusalém Oriental, para onde foi enviada de urgência devido à sua complicada gravidez, antes de retornar, no domingo, para Shajaya, a oeste da cidade de Gaza, afirmou a mãe do preso, Najah Shamali.



Após duas tentativas frustradas de fecundação in vitro, "meu filho, preso, teve a sorte de ter quadrigêmeos depois de enviar o esperma de maneira clandestina para fora da prisão", acrescentou ela sem dizer como o esperma foi transportado.



A administração penitenciária israelense não quis comentar tais informações até o momento.



Mãe de dois adolescentes concebidos quando seu marido estava livre, Um Ubeida Shamali, de 34 anos, deu à luz aos sete meses de gestação e os recém-nascidos passaram 45 dias no hospital, disse sua sogra à AFP, enquanto ninava duas das crianças.



Segundo o Clube de Presos Palestinos, 122 crianças nasceram graças a espermas clandestinos que saem desde 2012 das prisões israelenses.