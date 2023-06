Reino Unido inicia investigação sobre gestão do governo na pandemia

436

O Reino Unido registrou uma das maiores taxas de mortes da Europa. (foto: BEN STANSALL/AFP)

A comissão responsável por analisar a atuação do governo britânico durante a crise da COVID-19 começou suas audiências nesta terça-feira (13/6), no Centro de Londres. A presidente da comissão, ex-magistrada Heather Hallet, afirmou que a investigação será 'profunda e imparcial', buscando compreender as consequências da pandemia para milhões de pessoas no Reino Unido.





Desde o início da pandemia de coronavírus, na primavera de 2020 no hemisfério norte, o Reino Unido registrou mais de 227 mil mortes, uma das maiores taxas da Europa. O primeiro-ministro Boris Johnson, que liderou o país durante a pandemia, foi criticado por demorar a adotar medidas restritivas, como o confinamento da população.





Além disso, os governos conservadores anteriores a Johnson são acusados de debilitar o sistema de saúde do país com políticas de austeridade. A primeira fase da investigação, com duração de seis semanas, buscará entender se o enfrentamento à pandemia foi planejado corretamente e se o Reino Unido estava devidamente preparado para a crise. Dezenas de testemunhas serão ouvidas durante o processo.





As audiências, abertas ao público, serão transmitidas on-line e devem durar pelo menos três anos. Familiares das vítimas da COVID-19 expressaram insatisfação por não terem sido convocados como testemunhas nesta etapa inicial. Cerca de 20 pessoas se reuniram em silêncio, portando fotos de entes falecidos, em frente ao prédio onde ocorrem as audiências.