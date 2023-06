436

O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump chegou a um tribunal de Miami, nesta terça-feira (13), para ouvir as acusações de manipulação indevida de segredos do governo, depois de se tornar o primeiro chefe de Estado na história americana indiciado por um grande júri federal.



A segurança foi reforçada ao redor do tribunal, no centro da cidade, onde Trump deve negar mais de 30 acusações de remoção ilegal de dezenas de documentos sigilosos, ao deixar a Casa Branca em 2021, assim como de obstruir os esforços para recuperá-los.