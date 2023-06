436

O presidente russo, Vladimir Putin, disse, nesta terça-feira (13), que estuda a possibilidade de abandonar o acordo que permite à Ucrânia exportar seus grãos dos portos do Mar Negro, em meio ao conflito militar em curso com a Rússia.



"Estamos considerando sair do acordo de grãos", afirmou Putin, acusando a Ucrânia de usar os caminhos seguros estabelecidos pelo acordo para "lançar drones marítimos".