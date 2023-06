Confrontos deixam pelo menos 23 mortos no centro da Nigéria

436

Homens armados mataram pelo menos 23 pessoas no centro da Nigéria, uma região assolada por confrontos recorrentes entre fazendeiros e criadores de gado, informou a polícia nesta terça-feira (13).



O estado de Plateau, a meio caminho entre o norte de maioria muçulmana e o sul de maioria cristã, tem visto um aumento nos ataques nos últimos meses.



Desde domingo (11), dois fazendeiros e 21 agricultores foram mortos em várias aldeias, disse à AFP o porta-voz da polícia regional, Alfred Alabo.



"Primeiro, eles mataram dois fazendeiros, e os outros ataques foram lançados durante a noite", relatou Alabo, que indicou que as causas do incidente estão sendo investigadas.



Uma autoridade local, Rwang Tengwong, disse, por sua vez, que 21 pessoas foram mortas posteriormente em "ataques coordenados", que seriam, segundo ele, obra dos "criadores de gado" peul, agindo em represália.



Em maio, vários ataques nesse mesmo estado deixaram mais de 100 mortos e milhares de deslocados, de acordo com autoridades locais.



As regiões noroeste e central da Nigéria se tornaram um cenário regular de tensões e conflitos entre agricultores e pastores sobre o uso da terra e da água. Nos últimos anos, essas tensões foram agravadas pela pressão demográfica e pelos efeitos da mudança climática.



Os assassinatos e as represálias subsequentes geraram uma criminalidade mais ampla, com gangues invadindo povoados, onde matam moradores, saqueiam e sequestram pessoas para pedir resgate.