Uma canção dos Beatles gravada com o auxílio de Inteligência Artificial (IA) para recriar a voz do falecido John Lennon será lançada este ano, anunciou Paul McCartney.



O músico do lendário grupo de Liverpool, que vai completar 81 anos no dia 18 de junho, explicou em uma entrevista à BBC: "Era uma demo que John (Lennon) tinha e na qual trabalhamos. Acabamos de finalizá-la", disse, antes de anunciar que a faixa será lançada até o fim do ano.