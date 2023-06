Zelensky afirma que contraofensiva da Ucrânia é 'difícil', mas 'avança'

436

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, afirmou nesta segunda-feira (12) que a contraofensiva de suas tropas contra a Rússia era "difícil", mas garantiu que as forças ucranianas "avançam".



"Os combates são difíceis, mas estamos avançando, isso é muito importante", indicou Zelensky em seu discurso diário. "Agradeço nossos rapazes por cada bandeira ucraniana que volta ao seu devido lugar nas aldeias dos territórios recentemente desocupados", acrescentou o presidente, após seu governo anunciar que o Exército ucraniano havia retomado sete localidades ocupadas pelos russos.



De acordo com a vice-ministra da Defesa, Ganna Malyar, os vilarejos de Lobkovo, Levadne e Novodarivka, perto de Zaporizhzhia, foram retomados, assim como Storozheve, no sul da região de Donetsk.



"A superfície do território que voltou a estar sob nosso controle é de 90 km²", informou Malyar.



O Exército ucraniano também afirmou na segunda-feira que avançava na região de Bakhmut.



"As tropas ucranianas avançaram de 250 a 700 metros em direção a Bakhmut", informou o Ministério da Defesa.