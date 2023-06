Ucrânia anuncia retomada de sete vilarejos

436

O governo da Ucrânia afirmou, nesta segunda-feira (12), que retomou das forças russas sete vilarejos do sul e leste do país, no âmbito de sua ofensiva.



"Sete vilarejos foram libertados", anunciou no Telegram a vice-ministra ucraniana da Defesa, Ganna Malyar, referindo-se a localidades na região de Zaporizhzhia. "A superfície do território que passou para o nosso controle é de 90 km²."



O Exército da Ucrânia também afirmou hoje que avançava na região de Bakhmut. "As tropas ucranianas avançaram de 250 m a 700 m em direção a Bakhmut", informou o Ministério da Defesa.



Moscou, por sua vez, ressaltou que havia repelido ataques ucranianos na região de Donetsk. Esta informação, assim como as de Kiev, não puderam ser verificadas de forma independente.



"As forças ucranianas fizeram avanços comprovados visualmente no oeste da província de Donetsk e no oeste do oblast (subdivisão administrativa) de Zaporizhia, que as fontes russas confirmaram, mas que tentaram minimizar", apontou o centro de reflexão americano Instituto para o Estudo da Guerra (ISW, sigla em inglês).