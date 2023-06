Sobe para 10 número de mortos em inundação em Kherson

436

A Ucrânia informou, nesta segunda-feira (12), que dez pessoas morreram e 41 estão desaparecidas nas inundações em Kherson, causadas pela Rússia, de acordo com o governo.



"Até agora, registramos dez mortos em Kherson e na região", disse o ministro ucraniano do Interior, Igor Klymenko, pelo Telegram, acrescentando que "também reportamos 41 pessoas desaparecidas".



Situada em uma zona sob controle russo, a represa hidrelétrica de Kakhovka foi destruída em 6 de junho, o que causou inundações em várias cidades e povoados e forçou milhares de pessoas a deixarem suas casas.



O governador da região de Kherson, Oleksandr Prokudin, disse que mais dois corpos foram encontrados hoje na capital da região.



"Uma mulher ainda não identificada e um homem de 50 anos foram encontrados afogados em um dos bairros da cidade", completou.



Ontem, Prokudin havia anunciado que três pessoas morreram nos bombardeios do Exército russo contra uma embarcação de resgate que retirada civis.



A Ucrânia acusa a Rússia de ter colocado minas e dinamitado a represa, para bloquear a passagem das forças ucranianas nesta região do sul, mobilizadas em uma contraofensiva. A Rússia rebate a acusação e afirma que a infraestrutura cedeu após os bombardeios ucranianos.