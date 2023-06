Erdogan volta a defender solução de dois Estados no norte do Chipre

436

O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, reiterou, nesta segunda-feira (12), que defende uma solução de dois Estados para o Chipre, em declaração dada durante uma visita à parte norte dessa dividida ilha do Mediterrâneo.



Membro da União Europeia (UE) desde 2004, o Chipre está dividido desde a invasão turca ao terço norte do território, em 1974. Essa invasão ocorreu em resposta a um golpe de Estado liderado por nacionalistas greco-cipriotas que queria unir o país à Grécia.



A parte norte da ilha, onde a maioria da população é formada por turco-cipriotas e por colonos turcos, autoproclamou-se República Turca do Norte do Chipre (RTNC) em 1983. Suas autoridades são reconhecidas apenas por Ancara, que mantém um contingente militar significativo na região.



As negociações lideradas pela ONU para reunificar a ilha estão em ponto morto desde 2017.



"Se houver um retorno à mesa de negociações, deve passar pelo reconhecimento da República Turca do Norte do Chipre", declarou Erdogan.



"As justas reivindicações dos turco-cipriotas são claras e inequívocas. Os turco-cipriotas nunca foram, nem serão, uma minoria", insistiu o líder turco, junto do líder da RTNC, o nacionalista Ersin Tatar.



Em 2004, um plano da ONU para reunificar a ilha foi submetido a referendo. O acordo foi aprovado por quase 65% dos turco-cipriotas, mas rejeitado por mais de 75% dos greco-cipriotas do sul.