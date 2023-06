Sucessor de Nicola Sturgeon afirma que ex-líder escocesa não será suspensa do partido

436

A ex-líder separatista escocesa Nicola Sturgeon não será suspensa de seu partido, o SNP, depois de ter sido detida no domingo como parte de uma investigação por supostas irregularidades no financiamento da legenda, informou o sucessor da ex-chefe de Governo, Humza Yousaf, ao canal BBC.



"Não, não vou suspender Nicola Sturgeon do partido", afirmou Humza Yousaf, político próximo da escocesa. Ele rejeitou os apelos dentro do SNP, que tem maioria neste território do Reino Unido.



O atual primeiro-ministro acrescentou que vai dar "o mesmo tratamento" que a outros membros do SNP interrogados e depois libertados sem qualquer processo contra eles.



Como parte de uma investigação sobre as finanças de seu partido, Sturgeon - que renunciou de maneira surpreendente em fevereiro - passou sete horas detida no domingo para interrogatório.



A investigação começou em 2021 e tenta desvendar o destino de cerca de 600 mil libras esterlinas (US$ 750 mil ou R$ 3,6 milhões, na cotação atual) arrecadadas pelo partido para organizar um novo referendo de independência, um projeto atualmente bloqueado devido à rejeição do governo britânico.