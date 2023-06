Peça sobre o antissemitismo triunfa no Tony Awards

436

Uma peça do veterano Tom Stoppard, "Leopoldstadt", sobre uma família judia durante o Holocausto, e um musical sobre um adolescente que envelhece rapidamente venceram no domingo o Tony, o grande prêmio da Broadway.



"Leopoldstadt" venceu em quatro categorias, inclusive melhor peça, uma nova consagração na longa carreira do dramaturgo britânico de 85 anos.



Stoppard venceu seu quinto com "Leopoldstadt", uma de suas obras mais pessoais: seus quatro avós morreram em campos de concentração.



Em cinco atos, a peça, que vai de 1899 a 1955, acompanha a vida de uma rica família judia de Viena que vê seu destino transformado pelo avanço do nazismo e pelo Holocausto.



Entre os musicais, o grande vencedor foi "Kimberly Akimbo", que conta a vida de um adolescente que sofre uma doença rara que o faz envelhecer de forma prematura.



Em uma das categorias de maior destaque, o prêmio de melhor atriz em peça teatral foi atribuído a Jodie Comer, conhecida por seu papel na série de TV "Killing Eve". Ela venceu por sua interpretação em "Prima Facie", produção que conta a história de uma advogada que defende agressores sexuais até que ela enfrenta um ataque.