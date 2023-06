436

A televisão pública da Colômbia transmitiu neste domingo (11) um vídeo do momento em que as quatro crianças indígenas que sobreviveram por 40 dias na selva amazônica foram encontradas por resgatadores indígenas.



Nas imagens filmadas com um telefone celular, os quatro irmãos aparecem debilitados e muito magros; o mais novo nos braços de um de seus salvadores. Os resgatadores, membros da guarda indígena, cantam, fumam tabaco (planta sagrada para os nativos) e agradecem com alegria.