Três mortos na Ucrânia em bombardeio contra barco que transportava vítimas das inundações

Três pessoas morreram, e dez ficaram feridas, neste domingo (11), em um ataque contra um barco que transportava pessoas retiradas de áreas inundadas no sul da Ucrânia, anunciou o governador local.



"Treze pessoas foram vítimas do bombardeio de um barco que retirava pessoas da margem esquerda [do rio Dnieper]. Três morreram, e outras dez ficaram feridas, incluindo dois agentes das forças da ordem", disse no Telegram o governador da região de Kherson, Oleksandre Prokudin.



Prokudin relatou que um homem de 74 anos tentou proteger uma mulher com seu corpo quando os russos começaram a atirar.



"Os russos atiraram nas costas dele. Ele morreu, devido aos seus ferimentos", detalhou em sua mensagem.



Milhares de pessoas foram forçadas a deixar suas casas após a destruição da represa de Kakhovka, controlada pelos russos na linha de frente da região de Kherson.



A destruição causou inundações em toda a área, gerando temores de um desastre humanitário e ambiental.



Ucrânia e Rússia se acusam mutuamente de destruir a infraestrutura localizada no rio Dnieper.



O governo de Kiev lançou operações de resgate após as inundações, mas muitas pessoas que vivem nos territórios controlados por Moscou afirmam terem sido deixadas para trás.