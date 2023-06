Ucrânia anuncia reconquista de outro povoado na região de Donetsk

436

A Ucrânia anunciou, neste domingo (11), que suas forças reconquistaram a localidade de Neskuchne, na região de Donetsk (leste), a segunda vitória de sua ofensiva contra as tropas russas.



"Neskuchne da região de Donetsk está novamente sob a bandeira ucraniana", declarou o serviço de guarda de fronteira do estado, poucas horas depois de Kiev anunciar a libertação da cidade de Blagodatné, na mesma região.



Após meses de expectativas, o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, disse no sábado que seu Exército estava realizando "ações contraofensivas" no "front", embora tenha se recusado a dar mais detalhes.



Especialistas acreditam que a Ucrânia esteja tentando encontrar os pontos fracos das linhas fortificadas da Rússia para abrir caminho e recuperar territórios.



O "think tank" Instituto para o Estudo da Guerra (ISW, na sigla em inglês), com sede em Washington, afirmou ontem que as forças de Kiev lançaram contraofensivas em pelo menos quatro áreas da linha de frente de batalha.