Incêndios no Cazaquistão deixam ao menos 14 mortos

Pelo menos 14 pessoas morreram nos incêndios que devastaram 60 mil hectares no nordeste do Cazaquistão - anunciou neste sábado (10) o Ministério de Situações de Emergência deste enorme país da Ásia Central.



"No total, 14 corpos foram encontrados", disse o ministério em um comunicado, depois de anunciar, na véspera, que estava procurando por guardas florestais presos nas chamas.



A situação está sob controle, e as casas não estão ameaçadas pelo fogo.



Ainda assim, 316 pessoas foram retiradas, disse o ministério, reconhecendo as dificuldades, devido às altas temperaturas e ao vento que sopra em quase todas as direções.



Mais de mil pessoas, principalmente membros dos Ministérios de Emergências e Defesa, participam do combate a esses incêndios florestais.



Estes são os piores incêndios dos últimos anos nesta ex-república soviética.



Segundo as autoridades locais, as chamas foram provocadas por um raio, em 8 de junho.