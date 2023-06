436

Pelo menos 14 pessoas morreram nos incêndios que devastaram 60 mil hectares no nordeste do Cazaquistão - anunciou neste sábado (10) o Ministério de Situações de Emergência deste enorme país da Ásia Central.



"No total, 14 corpos foram encontrados", disse o ministério em um comunicado, depois de anunciar, na véspera, que estava procurando por guardas florestais presos nas chamas.