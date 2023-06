Blinken viaja em 18 de junho para Pequim após cancelar visita em fevereiro

436

O secretário de Estado americano, Antony Blinken, viajará para a China na próxima semana, remarcando uma visita a Pequim cancelada em fevereiro, após o incidente de um suposto balão de vigilância chinês - anunciaram autoridades americanas na sexta-feira (9).



Blinken deve chegar a Pequim em 18 de junho. Será a primeira viagem de um chefe da diplomacia americana ao país desde a ida de seu antecessor Mike Pompeo em outubro de 2018, durante o governo de Donald Trump, informaram autoridades americanas que pediram para não serem identificadas.



O Departamento de Estado não anunciou a viagem oficialmente.



O porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, John Kirby, disse, recentemente, que os Estados Unidos poderiam anunciar a viagem de funcionários de alto escalão em um "futuro próximo", sem dar mais detalhes.



Os presidentes Joe Biden e Xi Jinping se reuniram em Bali em novembro de 2022 e concordaram em tentar evitar que as tensões intensificadas entre os dois países saíssem do controle, incluindo o envio de Blinken a Pequim.



O secretário de Estado cancelou uma viagem marcada para o início de fevereiro depois que os Estados Unidos detectaram - e depois derrubaram - um balão de vigilância chinês em seu território, provocando a ira de congressistas e desmentidos de Pequim.



Ambos os países tentaram, recentemente, manter as tensões sob controle, inclusive com uma longa reunião a portas fechadas entre o conselheiro de Segurança Nacional de Biden, Jake Sullivan, e o diplomata chinês de alto perfil Wang Yi, em Viena, no mês passado.