Após 40 dias, crianças que desapareceram em queda de avião são encontradas

Eles têm 13, 9 e 4 anos. O menor tem apenas 11 meses (foto: Reprodução )

Depois de 40 dias de buscas, foram encontradas, nesta sexta-feira (9/6), as quatro crianças colombianas que estavam desaparecidas após a queda de um avião. De acordo com a imprensa local, os irmãos estão vivos, mas ainda não se sabe o estado de saúde deles.

¡Una alegría para todo el país! Aparecieron con vida los 4 niños que estaban perdidos hace 40 días en la selva colombiana. pic.twitter.com/cvADdLbCpm %u2014 Gustavo Petro (@petrogustavo) June 9, 2023

Em seu perfil no Twitter, o presidente da Colômbia , Gustavo Petro, comemorou o resgate. "Uma alegria para todo o país! As 4 crianças que se perderam há 40 dias na selva colombiana apareceram vivas", publicou.

Os irmãos estavam perdidos desde 1º de maio, quando ocorreu o acidente aéreo. Eles têm 13, 9 e 4 anos. O mais novo tem apenas 11 meses. A mãe e outros dois adultos morreram na queda.

No último dia 17, Petro anunciou que as crianças tinham sido resgatadas na Amazônia Colombiana, mas depois negou o fato e se retratou. De acordo com o jornal 'El Colombiano', as crianças foram encontradas após o desaparecimento de um dos cachorros que participavam da operação.

Logo após, as equipes encontraram as pegadas do animal ao lado de pequenas pegadas de criança.



O acidente aconteceu em um voo entre Caquetá e San José del Guaviare. Após a decolagem, o piloto informou falhas na aeronave, que desapareceu dos radares logo na sequência.