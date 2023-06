436

O presidente americano, Joe Biden, disse, nesta sexta-feira (9), que não fez contato com o secretário de Justiça, Merrick Garland, sobre o indiciamento de seu antecessor, Donald Trump, por ter retido documentos secretos da Casa Branca.



"Não falei com ele, nem falarei. E não tenho mais comentários a respeito", disse Biden a um jornalista, que lhe perguntou sobre o tema.



Apoiadores de Trump acusam Biden de usar a justiça de olho nas presidenciais do próximo ano, nas quais os dois líderes poderiam voltar a se enfrentar.