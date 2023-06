Uruguai anuncia investimento de US$ 4 bilhões para produzir hidrogênio verde

436

O governo uruguaio anunciou na quinta-feira (8) um investimento de 4 bilhões de dólares (19,6 bilhões de reais na cotação atual) para a construção de uma fábrica de produção de hidrogênio verde e projetos de energia renovável.



"Nesta transformação energética que o mundo está vivendo, o Uruguai fez sua lição de casa", disse o presidente Luis Lacalle Pou, apresentando o plano na cidade de Paysandú, cerca de 400 quilômetros a noroeste de Montevidéu, onde a fábrica será localizada.



Segundo ele, a construção está prevista para começar este ano, depois de um concurso lançado em setembro passado em que foram recebidas propostas de mais de 50 empresas.



A escolhida foi a HIF Global, multinacional de combustíveis sintéticos com sede em Houston, no Texas, que "tem ampla experiência adquirida ao longo dos anos" em projetos nos Estados Unidos, Austrália e Chile, informou a petrolífera estatal Ancap em comunicado.



O hidrogênio é uma alternativa aos combustíveis fósseis que promovem as mudanças climáticas, uma vez que não emite poluentes durante a sua combustão. Mas a geração atual de hidrogênio, principalmente a partir de gás natural e carvão, está sob escrutínio por emitir grandes quantidades de CO2.



É por isso que o mundo aposta cada vez mais no hidrogênio verde, ou seja, hidrogênio gerado pela eletrólise de energias renováveis, como solar, hidráulica e eólica.



O projeto em Paysandú será o primeiro no Uruguai dedicado à geração de eletrocombustíveis, disseram as autoridades.



A Ancap disse que espera produzir 180 mil toneladas por ano de e-gasolina a partir da captura de 710 mil toneladas por ano de CO2 da combustão de biomassa e destilação de álcool de cereais e da produção de 100 mil toneladas de hidrogênio verde por ano.



"O projeto exigirá um investimento de cerca de 1,98 bilhão de dólares (9,7 bilhões de reais) em captura de CO2, produção de metanol e finalização de gasolina sintética, além de outros 2 bilhões de dólares (9,8 bilhões de reais) na instalação de parques eólicos, parques fotovoltaicos e linhas de transmissão em um raio de até 180 km da cidade de Paysandú", segundo o comunicado.