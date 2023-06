Morre nos EUA pregador evangelista conservador Pat Robertson

436

O evangelista americano Pat Robertson, de opiniões conservadoras às vezes extremistas, morreu aos 93 anos - anunciou a Christian Broadcasting Network (CBN), rede cristã de televisão fundada por ele.



Robertson, "apresentador de televisão, educador, humanitário e ex-candidato presidencial, faleceu em sua casa em Virginia Beach na madrugada de quinta-feira", informou a CBN.



Este popular pregador da televisão fundou, em 1960, o canal CBN, no qual apresentava um programa diário muito conservador, "The 700 Club", que, segundo ele, tinha uma audiência média de um milhão de pessoas.



Candidato à Presidência dos EUA pelo Partido Republicano em 1988, também fundou a Christian Coalition, uma organização conhecida por sua oposição ao aborto e por sua luta pela oração nas escolas. Essa organização se tornou um importante grupo de pressão política na década de 1990.



A organização tinha quase quatro milhões de membros em 1994, segundo o jornal The New York Times. Perdeu quase metade nos anos 2000, e sua influência se reduziu significativamente.



Nascido em 1930, Robertson costumava causar polêmica com seus comentários extremistas.



Em 2002, um ano após os atentados do 11 de Setembro, disse que os muçulmanos eram piores que os nazistas e, em 2005, pediu o assassinato do então presidente venezuelano, Hugo Chávez, a quem acusou de ter financiado o líder da rede Al-Qaeda, Osama bin Laden.



Em 2003, ele foi criticado pelo Departamento de Estado por sugerir: "Talvez devêssemos lançar uma pequena bomba nuclear... para mudar as coisas" na frente diplomática.



Em 2016, Robertson endossou a candidatura presidencial de Donald Trump, ajudando-o a conquistar os eleitores evangélicos. Distanciou-se, porém, quando o republicano negou sua derrota para o democrata Joe Biden na eleição de 2020.



Além do canal CBN, ele construiu um império midiático que incluía publicação de livros e vídeos. Segundo o jornal The Washington Post, ganhava até US$ 300 milhões por ano.



Ele também fundou uma universidade cristã, a CBN University, rebatizada de Regent University, no estado da Virgínia, que forneceu muitos funcionários para governos republicanos.



A pré-candidata republicana às primárias de 2024 Nikki Haley homenageou, nesta quinta, um homem que "lutou pelos Estados Unidos e, o que é ainda mais importante, pela verdade e pela fé".