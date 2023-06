Homem fere seis pessoas em ataque com faca na França

436

Um refugiado sírio armado com uma faca espalhou o terror nesta quinta-feira (8) em um parque de Annecy, nos Alpes franceses, onde feriu seis pessoas, incluindo quatro crianças pequenas, antes de ser preso.



"Ataque absolutamente covarde esta manhã em um parque em Annecy. Várias crianças e um adulto estão entre a vida e a morte. A nação está em choque", tuitou o presidente francês, Emmanuel Macron.



O agressor, de 32 anos, tem nacionalidade síria e viveu dez anos na Suécia, onde obteve o status de refugiado em 26 de abril. Também solicitou o asilo na França em novembro, segundo uma fonte policial.



A Justiça abriu uma investigação por tentativas de assassinato, descartando no momento uma "motivação terrorista", disse a promotora de Annecy, Line Bonnet-Mathis, em coletiva de imprensa.



A primeira-ministra francesa, Élisabeth Borne, que visitou esta cidade turística de cerca de 140.000 habitantes nos Alpes, afirmou que o homem não tinha antecedentes judiciais ou psiquiátricos conhecidos.



O agressor disse "em nome de Jesus Cristo" em inglês quando atacou, segundo um vídeo consultado pela AFP. Quando foi detido, ele usava uma cruz cristã e, em seu arquivo de pedido de asilo, declarou-se um "cristão da Síria", segundo uma fonte policial.



Ele teria chegado à França "sete meses atrás", afirmou Aeteadal K., um refugiado sírio que manteve contato com ele na Suécia.



Sua ex-esposa disse que saiu de lá, porque não conseguiu a cidadania sueca e expressou sua incredulidade sobre o ataque.



- "Multidão, gritos, sangue" -



O ataque ocorreu por volta das 9h30 (4h30 no horário de Brasília), nos Jardins da Europa, um parque muito frequentado às margens do Lago Annecy.



Vestido de preto com lenço na cabeça, o agressor caminhou em direção aos carrinhos e atacou crianças em uma área de recreação, segundo imagens do drama.



Testemunhas ouvidas pela rede BFMTV relataram que o homem tentou fugir do parque após o ataque e agrediu um idoso antes de ser rapidamente detido pela polícia, que disparou.



"Ele queria atacar todo mundo. Eu me afastei e ele atacou um avô e uma avó e esfaqueou o avô", disse Anthony Le Tallec, ex-jogador do Saint Etienne e do Liverpool, ao jornal regional Le Dauphiné libéré.



Seis pessoas ficaram feridas, informou a prefeitura do departamento de Haute-Savoie, no último balanço. Um adulto e dois menores correm risco de morte, afirmou uma fonte próxima ao caso.



Entre os menores feridos, um teria nacionalidade holandesa, e outra vítima, nacionalidade britânica.



A polícia isolou os arredores do parque. Segundo o jornal Le Dauphiné libéré, a maioria das vítimas foi transferida para o hospital Annecy Genevois, e as testemunhas,, para um prédio próximo ao local do drama.



"Meu filho de 17 anos presenciou. Uma pessoa brandiu uma faca e esfaqueou um bebê em seu carrinho (...). Depois ele viu uma multidão, gritos, sangue", disse uma mãe que foi procurar o filho na prefeitura.



- Minuto de silêncio -



Da esquerda à extrema direita, líderes políticos condenaram o ataque e expressaram sua solidariedade às vítimas e a seus familiares. A Assembleia Nacional fez um minuto de silêncio.



Em um contexto de tensão política sobre uma futura reforma migratória, o líder do partido de oposição de direita Os Republicanos (LR), Éric Ciotti, que defende o endurecimento do asilo, exortou nesta quinta-feira a "tirar as consequências" do atentado "sem ingenuidade, com força e lucidez".



A França foi alvo de uma série de ataques jihadistas traumáticos na última década, como os cometidos contra a revista satírica Charlie Hebdo, o Stade de France e a casa de shows Bataclan em 2015, e a cidade de Nice (sudeste) em 2016 .



Mais recentemente, a decapitação de um professor em plena luz do dia perto de sua escola nos arredores de Paris em 2020 por um refugiado checheno provocou uma onda de comoção e um debate nacional sobre a influência do islamismo radical na França.