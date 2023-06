Começa na Rússia processo contra líder da ONG Memorial

436

Começou nesta quinta-feira (8), em Moscou, o julgamento do copresidente da ONG russa Memorial Oleg Orlov, acusado de ter "desacreditado" o Exército russo, um crime que prevê penas de até cinco anos de prisão - informam jornalistas da AFP presentes no tribunal.



Este é o último de uma série de processos contra membros da sociedade civil russa.



Em diferentes ocasiões, Orlov criticou a ofensiva russa na Ucrânia. O ativista rejeita as acusações que pesam contra ele, as quais considera "idiotas".



Pouco antes do início da audiência, este defensor de direitos humanos, de 70 anos, falou com a imprensa.



"Vai ficar tudo bem", disse ele, sorrindo.



O ativista está sendo processado por "atividades públicas com o objetivo de desacreditar" as Forças Armadas russas, as quais infringem um artigo do Código Penal usado contra os críticos do conflito na Ucrânia.



Orlov é acusado de ter protestado sozinho contra a ofensiva russa na Ucrânia e de publicar um artigo crítico às autoridades russas.



A ONG Memorial foi uma das vencedoras do Prêmio Nobel da Paz em 2022.