França não se opõe a UE-Mercosul, mas pondera sobre questões ambientais

Olivier Becht afirmou que a França não iria apressar o acordo. (foto: Bertrand GUAY/AFP)

A França manifestou-se a favor de um acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul, contudo, ressalta a importância de não acelerar o processo de negociação. O acordo pode enfrentar resistência nos parlamentos de países europeus caso não atenda às exigências relacionadas a temas ambientais e sociais.





O ministro do Comércio francês, Olivier Becht, em entrevista telefônica ao Brasil, onde se encontrou com ministros e líderes empresariais brasileiros, afirmou que é preciso 'dar tempo ao tempo'. Segundo Becht, é fundamental concluir as negociações que já duram 23 anos, mas isso não implica em apressar o processo, podendo levar alguns meses a mais.





Becht enfatizou a importância de garantir que o acordo atenda às preocupações ambientais e sociais dos países europeus, a fim de evitar possíveis rejeições nos respectivos parlamentos. A negociação entre a União Europeia e o Mercosul, que se estende há mais de duas décadas, busca estabelecer um acordo comercial que beneficie ambas as partes, levando em consideração os interesses e preocupações mútuas.