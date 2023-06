Duas pessoas mortas em tiroteio perto de cerimônia de formatura

436

Richmond, na Virginia (EUA) (foto: Michael Garnett / Flickr)

Duas pessoas morreram e cinco ficaram feridas na terça-feira (6) em um tiroteio perto de uma cerimônia de formatura do Ensino Médio na Virgínia, leste dos Estados Unidos, informou a polícia.O tiroteio aconteceu por volta das 17H00 perto de um teatro em Richmond, capital do estado, onde os estudantes de um colégio local participavam na cerimônia da formatura, informou o chefe interino de polícia de Richmond, Rick Edwards.No ataque morreram um estudante de 18 anos e um homem de 36. Um ferido está em condição crítica.Um suspeito de 19 anos fugiu do local, mas foi detido poucos minutos depois e será acusado por homicídio.O chefe de polícia não mencionou uma possível motivação do crime, mas afirmou que o suspeito conhecia pelo menos uma das vítimas.Várias pistolas foram encontradas no local do crime.Com mais armas de fogo que habitantes, os Estados Unidos têm a maior taxa de mortes por arma de fogo entre os países desenvolvidos: 49.000 em 2021, contra 45.000 em 2020.