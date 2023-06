Blinken cita preocupação com direitos humanos em reunião com príncipe saudita

436

O secretário de Estado americano, Antony Blinken, mencionou sua preocupação com os direitos humanos ao se reunir, na noite desta terça-feira (6), com o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohamed bin Salman, informou um funcionário dos Estados Unidos, que não quis ser identificado.



"Tiveram uma conversa aberta, franca, que incluiu toda gama de temas regionais e bilaterais", disse o funcionário. "O secretário mencionou o tema dos direitos humanos, tanto de forma geral quanto em relação a questões específicas."



A reunião, que durou mais de uma hora, abordou o apoio saudita às evacuações americanas do Sudão, a necessidade de um diálogo político no Iêmen e a possível normalização das relações com Israel.



A visita de três dias de Blinken ocorre depois que as relações entre Washington e Riade, historicamente focadas em energia e defesa, foram afetadas pelo assassinato do jornalista dissidente Jamal Khashoggi por agentes sauditas, em 2018.



Os Estados Unidos também se incomodaram quando a Arábia Saudita, maior exportador de petróleo do mundo, recusou-se a ajudar a reduzir os preços do petróleo após a invasão russa à Ucrânia, em fevereiro do ano passado.



Defensores dos direitos humanos pediram a Blinken que expressasse suas preocupações.