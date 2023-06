Acidente ferroviário deixa mais de 280 mortos e mais de 850 feridos na Índia

436

Pelo menos 288 pessoas morreram e mais de 850 ficaram feridas após uma colisão de três trens na sexta-feira (2) no leste da Índia, na pior catástrofe ferroviária no país em mais de 20 anos.



As operações de resgate terminaram durante a noite, após uma inspeção de todos os vagões em busca de sobreviventes da tragédia, que aconteceu no estado de Odisha.



"Todos os cospos e os passageiros feridos foram retirados do local do acidente", declarou à AFP um dos coordenadores dos serviços de emergência em Balasore, perto do local da tragédia.



Sudhanshu Sarangi, comandante dos bombeiros de Odisha, afirmou que o número de mortos era de 288, mas que o balanço poderia aumentar para até 380.



O secretário-chefe do estado de Odisha, Pradeep Jena, confirmou que "mais de 850 feridos foram levados para hospitais" depois o acidente, que aconteceu a quase de 200 quilômetros da capital do estado, Bhubaneswar.



Correspondentes da AFP observaram compartimentos de trem destruídos, com pedaços de metal retorcidos e manchados de sangue. Alguns vagões viraram completamente e os socorristas procuraram sobreviventes presos nos destroços retorcidos, enquanto dezenas de corpos foram colocados sob lençóis brancos ao lado dos trilhos.



O desastre foi provocado pelo descarrilamento de um trem expresso que seguia de Bengaluru para Calcutá (nordeste do país) e que invadiu a via adjacente na direção sul.



Minutos depois, o Coromandal Express, que seguia de Calcutá para Chennai, caiu nos escombros. Alguns de seus vagões também colidiram com um trem de carga que estava estacionado nas imediações.



- "Quero esquecer" -



Hiranmay Rath, um estudante que mora perto do local da tragédia, correu para ajudar. Em poucas horas, ele disse que observou "mais morte e sofrimento" do que poderia imaginar.



"Imagine olhar - ou retirar - o corpo esmagado de uma pessoa, um braço ou perna", disse.



Anubhav Das, um investigador de 27 anos, relatou à AFP que viu "cenas repletas de sangue, corpos mutilados e um homem com um braço amputado sendo ajudado de maneira desesperada por seu filho ferido", relatou.



"Perdi a conta dos cadáveres antes de deixar o local. Agora me sinto quase culpado", disse.



"As pessoas estavam gritando, pedindo ajuda", disse Arjun Das, um sobrevivente do acidente.



"Havia feridos para todos os lados, dentro dos vagões, sobre a ferrovia. Quero esquecer as cenas", acrescentou.



O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, visitou o local da catástrofe neste sábado e vários feridos nos hospitais de Balasore.



"Nenhum responsável pelo acidente ficará impune", prometeu. "É um momento triste. Rezo para consigamos sair deste momento triste o mais rápido possível", acrescentou o chefe de Governo.



As autoridades afirmaram que todos os hospitais entre o local do acidente e Bhubaneswar, a quase 200 quilômetros de distância, receberam feridos. Quase 200 ambulâncias, e até mesmo ônibus, foram mobilizadas para o transporte.



O ministro do Transporte Ferroviário, Ashwini Vaishnaw, anunciou que o exército também foi mobilizado para colaborar com as operações.



O papa Francisco se declarou "profundamente triste", transmitiu condolências e afirmou que estava rezando pelas vítimas.



Apesar o acidente, a segurança ferroviária havia melhorado significativamente no país nos últimos anos devido a investimentos massivos e atualizações tecnológicas.



O acidente ferroviário mais violento do país ocorreu em 6 de junho de 1981, no estado de Bihar (leste), quando sete vagões de um trem caíram de uma ponte em um rio, o que deixou entre 800 e 1.000 mortos.



Neste século, a Índia teve 13 acidentes ferroviários com mais de 50 vítimas fatais, três deles provocados por atentados.