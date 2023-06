Bombardeios contra região russa na fronteira com a Ucrânia deixam dois mortos

436

Ao menos duas pessoas morreram e duas ficaram feridas neste sábado (3) em novos bombardeios ucranianos contra a região russa de Belgorod, na fronteira, informou o governador do território, alvo de ataques nos últimos dias.



"Uma idosa" morreu vítima dos disparos na localidade de Novaya Tavolzhanka, na fronteira com a Ucrânia, afirmou Vyacheslav Gladkov em um comunicado divulgado no Telegram. Outra mulher não resistiu aos vários ferimentos provocados por estilhaços na localidade de Bezlyudovka, acrescentou.



As duas localidades ficam no distrito de Shebekino, cidade de 40.000 habitantes que foi alvo de ataques nos últimos dias que obrigaram centenas de moradores a fugir para a capital da região, Belgorod.



"Desde o início da manhã, várias localidades no distrito de Shebekino sofrem os bombardeios do exército ucraniano", disse o governador Gladkov.



Ele afirmou que cinco civis morreram vítimas dos disparos contra a região de Belgorod na sexta-feira, de acordo com um balanço atualizado.



Moscou anunciou na quinta-feira que impediu com a aviação e sua artilharia uma tentativa de ataque terrestre nesta região, procedente da Ucrânia.