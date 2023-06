Três soldados israelenses e um policial egípcio morrem em tiroteio na fronteira

436

Três soldados israelenses e um membro das forças de segurança do Egito morreram neste sábado (3) durante um tiroteio incomum na fronteira entre os países, anunciaram fontes oficiais.



O exército de Israel afirmou que um "agressor" egípcio atou dois soldados durante a manhã "quando estavam de guarda na fronteira entre Israel e Egito".



O ataque desencadeou uma perseguição que resultou na morte de um terceiro soldado israelense.



O exército identificou o agressor como um policial egípcio e afirmou que ele foi morto pelos soldados depois de "entrar em território israelense".



Um quarto militar ficou levemente ferido e foi levado para o hospital.



O porta-voz do exército egípcio confirmou que "um membro das forças de segurança (...) estava perseguindo contrabandistas" e que durante a ação "atravessou a cerca de segurança (fronteira)".



A fronteira entre Israel e Egito é cenário frequente de tentativas de contrabando de drogas, que provocaram tiroteios nos últimos anos entre os traficantes e soldados israelenses posicionados ao longo da fronteira.



Em um primeiro momento, o exército se recusou a confirmar as duas primeiras mortes anunciadas pela imprensa israelense.



Os dois soldados, um homem e uma mulher, "foram mortos a tiros perto da fronteira", confirmou após alguns minutos um comunicado militar.



O exército identificou a mulher que morreu no ataque como Lia Ben Nun, de 19 anos.