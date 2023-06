436

Ao menos duas pessoas morreram e duas ficaram feridas neste sábado (3) em novos bombardeios ucranianos contra a região russa de Belgorod, na fronteira, informou o governador do território, alvo de ataques nos últimos dias.



"Uma idosa" morreu vítima dos disparos na localidade de Novaya Tavolzhanka, na fronteira com a Ucrânia, afirmou Vyacheslav Gladkov em um comunicado divulgado no Telegram. Outra mulher não resistiu aos vários ferimentos provocados por estilhaços na localidade de Bezlyudovka, acrescentou.