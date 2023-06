Irã liberta um dinamarquês e dois austro-iranianos da prisão

436

Três europeus liberados pelo governo do Irã chegaram neste sábado (3, noite de sexta em Brasília) à Bélgica, conforme constatou um repórter da AFP.



O avião que transportava o cidadão dinamarquês e dois austro-iranianos pousou pouco antes das 2h45 do horário local (21h45 de Brasília) no aeroporto militar de Melsbroek, nos arredores de Bruxelas.



A aeronave havia decolado de Mascate, a capital de Omã, país que auxiliou no acordo de libertação.



No aeroporto, eles foram recebidos pela ministra das Relações Exteriores da Bélgica, Hadja Lahbib, além de diplomatas da Dinamarca e Áustria.



A libertação desses três europeus, juntamente com a de um cooperante belga na semana passada, faz parte de uma troca de prisioneiros com um diplomata iraniano condenado e preso na Bélgica por acusações de terrorismo.



O governo austríaco identificou seus cidadãos liberados como Kamran Ghaderi e Massud Mossaeb, afirmando que ambos estavam detidos "injustamente" no Irã desde janeiro de 2016 e janeiro de 2019, respectivamente.



"Estamos muito felizes por essas famílias que sofreram muito nos últimos anos. Agora elas poderão finalmente abraçar seus maridos, pais e avôs em liberdade", disse o ministro das Relações Exteriores austríaco, Alexander Schallenberg.



O cidadão dinamarquês não foi identificado, mas, segundo informou o primeiro-ministro belga, Alexander De Croo, ele estava detido no Irã desde novembro de 2022.



Há uma semana, o Irã libertou o cidadão belga Olivier Vandecasteele, detido no país por 15 meses sob acusações de espionagem.



Nessa troca, a Bélgica libertou o diplomata iraniano Assadollah Assadi, que foi condenado pela justiça belga por seu envolvimento em uma tentativa de atentado durante uma marcha de opositores iranianos em Paris em 2018.