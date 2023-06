Petróleo fecha em alta

436

Os preços do petróleo continuaram a subir nesta sexta-feira, antes de uma reunião aguardada da Opep+ neste fim de semana.



O barril do Brent para agosto teve alta de 2,49%, a 76,13 dólares, e o do WTI para julho, de 2,33%, a 71,74 dólares. A expectativa sobre a reunião dos produtores da Opep+ empurrou os preços para cima, segundo analistas.



Para Robert Yawger, da Mizuho US, "o mercado não quer ser pego de surpresa e acabar na situação da reunião de abril", na qual os produtores decidiram, de surpresa, fazer um corte substancial na produção.



"Vivemos o mesmo cenário, com uma reunião agendada para o fim de semana, quando ninguém consegue acessar o mercado para se ajustar" a uma eventual decisão de corte na produção, o que faria os preços subirem", apontou o analista. Desta forma, os investidores se anteciparam.