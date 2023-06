Autoridades mantêm buscas após descoberta de sacos com restos humanos no México

436

Autoridades mexicanas continuam as buscas por corpos no oeste do México, nesta sexta-feira (2), depois que 45 sacos com restos humanos foram encontrados esta semana. Os corpos poderiam corresponder aos de oito jovens reportados como desaparecidos perto de Guadalajara.



O Ministério Público local indicou que mais tarde informará sobre os avanços das buscas.



A descoberta dos 45 sacos aconteceu na terça-feira no fundo de um penhasco no município de Zapopan, um subúrbio da cidade de Guadalajara, a segunda maior do país.



Na quinta, a promotoria disse que, a partir do "cruzamento de informações preliminares", esses restos coincidiam com as características físicas de alguns dos jovens que estão sendo procurados.



Eles tinham em comum serem funcionários de um 'call center'. Segundo o governo federal, esta central estaria envolvida em fraudes imobiliárias e certos tipos de extorsões telefônicas, de acordo com as primeiros investigações.



Foram vistos pela última vez entre 20 e 22 de maio, segundo as denúncias apresentadas separadamente.



As autoridades haviam identificado inicialmente sete desaparecidos: Carlos Benjamín, Arturo, Jesús Alfredo, Mayra Karina, Jorge Miguel e os irmãos Itzel Abigail e Carlos David.



Nesta quinta-feira, o Ministério Público, que por lei não divulga os sobrenomes, confirmou que se desconhece também o paradeiro de outro empregado do 'call center', identificado como Juan Antonio, de 34 anos.



Jalisco é o estado no México com maior número de pessoas desaparecidas. São mais de 15.000 de 1962 até agora.



Segundo especialistas em segurança, o fenômeno se deve, em parte, ao fato de o Cartel Jalisco Nova Geração operar nesse estado, onde disputa rotas de tráfico de drogas com outas organizações criminosas.