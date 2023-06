436

Ao menos 132 ficaram feridas em um acidente de trem no estado de Odisha, no leste da Índia - informaram a imprensa e autoridades locais nesta sexta-feira (2).



Vários vagões de um trem de passageiros descarrilaram em Balasore, a cerca de 200 quilômetros da capital do estado, Bhubaneswar, após uma colisão com um trem de carga, anunciaram as autoridades.



A Press Trust of India informou que suspeita de 50 mortes ainda não confirmadas, citando autoridades não identificadas. Acredita-se que muitos passageiros ficaram presos sob os vagões no local.