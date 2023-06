Japão investirá R$ 126 bilhões para combater queda na taxa de natalidade

436

A expectativa é de que as medidas adotadas possam ajudar a aumentar o número de nascimentos (foto: Freepik)

O governo do Japão anunciou um investimento significativo, equivalente a R$ 126 bilhões, com o objetivo de enfrentar a redução no número de nascimentos no país. Esse montante será destinado ao longo dos próximos três anos na esperança de reverter a tendência de queda na taxa de natalidade.





Diversas iniciativas serão implementadas nesse período, a fim de enfrentar os desafios demográficos que o país enfrenta atualmente. A população japonesa tem envelhecido rapidamente, e a baixa taxa de natalidade representa um problema significativo para a sustentabilidade econômica e social do Japão.





O plano de investimento faz parte de um esforço maior do governo japonês para revitalizar a economia e garantir um futuro mais próspero para a nação. A expectativa é de que as medidas adotadas possam ajudar a aumentar o número de nascimentos e, consequentemente, equilibrar a pirâmide etária japonesa.





O anúncio do investimento demonstra o compromisso do governo em abordar os desafios demográficos e buscar soluções efetivas para garantir a continuidade do desenvolvimento econômico e social do Japão.