Dois civis mortos em bombardeios em região russa de fronteira com a Ucrânia

Dois civis morreram nesta sexta-feira (2) em um bombardeio na região russa de Belgorod, na fronteira com a Ucrânia, alvo de intensos ataques e tentativas de incursões nos últimos dias.



"Os estilhaços atingiram veículos que passavam pelo local. Duas mulheres que estavam em um carro morreram devido aos ferimentos sofridos", afirmou o governador regional de Belgorod, Vyacheslav Gladkov.



"Duas pessoas ficaram feridas em um segundo veículo. Um homem ferido por estilhaços no peito e outro nos membros inferiores", acrescentou o governador.



Gladkov informou que os bombardeios atingiram uma rua na localidade de Maslova Pristan, a poucos quilômetros da cidade de Shebekino, alvo de vários ataques esta semana.



De acordo com o governador, outras localidades da região também foram atingidas por bombardeios, que provocaram apenas danos materiais.



Na quinta-feira, o exército russo afirmou que impediu, com a ajuda de artilharia e da aviação, um novo ataque terrestre ucraniano na região de fronteira.



Os moradores das áreas bombardeadas procuraram abrigos provisórios.