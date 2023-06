Ucrânia afirma que derrubou mísseis e drones de novo ataque russo a Kiev

436

A Ucrânia afirmou nesta sexta-feira (2) que interceptou "o conjunto" de mísseis e drones russos disparados durante a madrugada contra Kiev, que deixaram dois feridos, no sexto dia consecutivo de ataques contra a capital.



"Os 15 mísseis de cruzeiro e os 21 drones de ataque (russos) foram destruídos pela defesa aérea", anunciou a Força Aérea ucraniana no Telegram.



De acordo com o comandante da administração militar da capital, Serguii Popko, a Rússia utilizou mísseis do tipo e drones explosivos Shahed.



"O terror sobre Kiev com ataques aéreos continua", criticou o comandante.



"Nos últimos seis dias, (os russos) executaram seis ataques aéreos contra a cidade", acrescentou.



De acordo com a Procuradoria Geral ucraniana, que abriu uma investigação, "um menino de 11 anos ficou ferido e um homem de 68 anos foi hospitalizado" após o ataque em larga escala.



Casas e veículos também foram atingidos.



A Rússia intensificou a partir do início de maio os ataques com drones e mísseis contra Kiev, geralmente durante a noite, em uma tática que, segundo o governo da Ucrânia, pretende aterrorizar a população civil no momento em que o exército do país afirma que está finalizando os preparativos para uma contraofensiva que terá o objetivo de recuperar os territórios ocupados por Moscou.



As autoridades russas afirmam que os ataques têm como alvos, sempre com "sucesso", áreas militares.