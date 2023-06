Encontrados 45 sacos com restos humanos no oeste do México

436

Ao menos 45 sacos contendo restos humanos foram encontrados em uma ravina no estado mexicano de Jalisco, no oeste do país, durante a busca por sete jovens reportados como desaparecidos nos últimos dias, informaram autoridades locais.



"A extração de 45 sacos com restos humanos, pertencentes tanto a indivíduos do sexo masculino quanto feminino, foi realizada", detalhou o comunicado da procuradoria estadual, que continuava reunindo evidências nesta quinta-feira (1º).



A descoberta ocorreu na terça-feira no fundo de uma ravina de cerca de 40 metros no município de Zapopan, um subúrbio da cidade de Guadalajara.



As autoridades haviam lançado uma operação para localizar duas mulheres e cinco homens, todos por volta dos 30 anos, que foram reportados como desaparecidos desde 20 de maio.



Os relatos sobre o paradeiro dos jovens foram feitos separadamente em diferentes dias, mas as autoridades descobriram que todos trabalhavam em um call center (centro de atendimento telefônico).



O local onde os desaparecidos trabalhavam está na mesma área onde os restos humanos foram encontrados.



Peritos forenses ainda precisam determinar o número de vítimas e suas identidades.



De acordo com as primeiras investigações, o call center estaria envolvido em atividades ilegais. Essa suposição foi rejeitada pelos familiares dos jovens, que acusaram as autoridades de criminalizar as vítimas.



Nos últimos anos, em diferentes áreas de Jalisco, foram encontrados restos humanos em sacos ou em covas clandestinas.



Em 2021, no município de Tonalá, em Jalisco, foram encontradas cerca de 70 sacos contendo restos humanos de 11 pessoas.



O México registra mais de 340.000 homicídios e cerca de 100.000 desaparecidos, a maioria atribuída a organizações criminosas, desde o início de uma controversa ofensiva militar antidrogas promovida pelo governo em dezembro de 2006.