Governador anuncia drones ucranianos derrubados em província russa

436

Drones ucranianos foram derrubados pela defesa aérea russa perto de Kursk, cidade situada na fronteira com a Ucrânia, anunciou o governador local nesta sexta-feira (2, noite de quinta em Brasília).



"Vários drones ucranianos foram derrubados nesta noite por um sistema de defesa aérea perto de Kursk", declarou Roman Starovoit no aplicativo Telegram. "Pedimos aos moradores de Kursk que permaneçam em calma, a cidade está sob a proteção confiável do nosso Exército", acrescentou o governador.



A província russa de Kursk é bombardeada frequentemente pelas forças ucranianas desde o início da guerra. Autoridades russas afirmaram ontem que as forças ucranianas tentaram "invadir" a província russa de Belgorod, 100 km mais ao sul, onde efetuaram ataques que deixaram uma dezena de feridos.



Intensamente bombardeada há dias, a província de Belgorod foi cenário, na semana passada, de uma incursão de homens armados procedentes da Ucrânia, que levantou dúvidas sobre a solidez das defesas russas na fronteira. Nesta quarta-feira, autoridades russas começaram a evacuar crianças das áreas especialmente atacadas naquela região.



Do lado ucraniano, Kiev registrou um novo ataque mortal nesta quinta. Segundo autoridades ucranianas, sua defesa antiaérea destruiu dez mísseis russos dirigidos contra a capital, mas a queda de destroços sobre uma clínica pediátrica em um distrito da cidade deixou três mortos, entre eles uma criança, e 16 feridos.