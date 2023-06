Lula indica Zanin, seu advogado pessoal, para o STF

436

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou, nesta quinta-feira (1º), que indicará Cristiano Zanin, seu advogado pessoal na operação Lava Jato, como candidato a ocupar a vaga aberta no Supremo Tribunal Federal (STF).



"Vocês já esperavam que eu ia indicar o [Cristiano] Zanin, todo mundo esperava, não só pelo papel que ele teve na minha defesa, mas simplesmente porque ele se transformará em um grande ministro da Suprema Corte", anunciou Lula durante uma coletiva de imprensa após o encontro com o presidente da Finlândia, Sauli Niinisto, no Palácio do Itamaraty.



Zanin, um advogado de 47 anos nascido em Piracicaba, interior de São Paulo, é especialista em direito civil e processual e ganhou fama ao assumir a defesa de Lula na operação Lava Jato, a partir de 2013.



O processo resultou na condenação e prisão por 580 dias de Lula por corrupção. Em 2021, Zanin foi o autor do pedido de habeas corpus apresentado ao STF que resultou na anulação das condenações de Lula.



O STF, composto por 11 ministros, tem um assento vago desde abril, após a aposentadoria do ex-ministro Ricardo Lewandowski.



A candidatura de Zanin, que passará por sabatina no Senado, foi recebido nesta quinta-feira com bons olhos pelo presidente da casa, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), que afirmou que o advogado "reúne condições e têm predicados" para ser ministro do STF, antecipando uma possível decisão favorável para o escolhido de Lula.



O petista acrescentou que conhece as qualidades de Zanin "como advogado, como chefe de família e sua formação", o que fará dele um "excepcional ministro".



Durante a campanha eleitoral, em outubro do ano passado, Lula criticou a possibilidade de o presidente indicar amigos ao STF.



"Não é prudente, não é democrático um presidente da República querer ter como amigos os ministros do Supremo Tribunal Federal", disse durante um debate na televisão.



Caso receber o aval do Senado, Zanin poderá exercer a função no STF até 2050, de acordo com a regra que obriga os ministros da máxima instância a se aposentarem aos 75 anos.