Queda de drone deixa dois feridos em região russa fronteiriça com a Ucrânia

Duas pessoas ficaram feridas nesta quinta-feira (1º) após a queda de um drone em Belgorod, capital da região russa do mesmo nome na fronteira com a Ucrânia, disse o governador, Viacheslav Gladkov .



"Um dispositivo desconhecido explodiu em Belgorod. De acordo com as primeiras informações, um drone caiu em uma estrada. Há dois feridos", disse o governador Viacheslav Gladkov no Telegram, com uma foto dos supostos restos do dispositivo.



Segundo ele, um dos feridos sofreu uma concussão e o outro escoriações leves. Um veículo também foi danificado.



A informação foi confirmada no Telegram pelo prefeito desta cidade de 520.000 habitantes, Valentin Demidov, que indicou que a explosão ocorreu perto de um posto de gasolina.



O incidente ocorreu horas depois de o exército russo dizer ter repelido um grande ataque na fronteira com a ajuda de aviação e artilharia, realizado por dezenas de combatentes da Ucrânia e equipados com tanques.



Também nesta quinta-feira houve intensos bombardeios na cidade de Chebekino, que tem 40 mil habitantes e fica na mesma região de Belgorod, próximo à fronteira com a Ucrânia.



No total, 13 pessoas ficaram feridas nesta quinta-feira na região de Belgorod, segundo o balanço oficial. As autoridades decidiram começar a retirar os civis devido à deterioração da situação na área.