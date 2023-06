Ex-assessor acusa deputado de assédio sexual e impropriedades éticas

436

O filho de brasileiros, afirma ter conseguido seu cargo no gabinete do congressista após realizar uma série de pagamentos ao diretor de operações de Santos. (foto: Shealah Craighead/G1) Derek Myers, 31 anos, ex-assessor do deputado republicano dos EUA George Santos, filho de brasileiros, afirma ter conseguido seu cargo no gabinete do congressista após realizar uma série de pagamentos ao diretor de operações de Santos, Vish Burra. Myers apresentou a denúncia ao subcomitê de ética da Câmara na quarta-feira (31/5), alegando que nunca foi ressarcido dos valores pagos.





De acordo com Myers, ele enviou, no mínimo, sete pagamentos de US$ 150 (aproximadamente R$ 756) a Burra no final de janeiro, enquanto tentava ser contratado por Santos. Ele forneceu detalhes sobre esses pagamentos, incluindo comprovantes e mensagens de texto. A acusação de que Burra o auxiliou na contratação, não relatada anteriormente, levanta suspeitas sobre possíveis impropriedades éticas cometidas por Santos.





Myers relata que começou a enviar os pagamentos não solicitados acreditando que Burra, um agente político de direita, não estava recebendo salário da Câmara naquele momento e não tinha recursos para comprar alimentos. Entretanto, ele também esperava que os pagamentos facilitassem sua contratação. Segundo Myers, Burra era uma pessoa influente e ele desejava que Burra intercedesse a seu favor.





Vish Burra, considerado braço-direito de Santos, não comentou as acusações. Ele auxiliou Santos a se afastar de jornalistas após sua indiciamento no tribunal federal no mês passado. Durante a sessão do subcomitê de ética da Câmara, os parlamentares questionaram Myers sobre os pagamentos e suas alegações de assédio sexual no local de trabalho, feitas após sua demissão da equipe de Santos em fevereiro.





Myers, que é ex-jornalista, recebeu uma oferta de emprego como assistente legislativo no final de janeiro, mas permaneceu no cargo por menos de uma semana. Santos o demitiu após uma verificação de antecedentes revelar que Myers havia sido acusado de escuta telefônica em Ohio, depois de divulgar a gravação de um julgamento. Entretanto, Myers afirmou em uma carta enviada ao Comitê de Ética da Câmara em fevereiro que foi demitido por rejeitar avanços sexuais de Santos. Ele acusou o deputado de tocar sua virilha e a parte interna da perna quando estavam sozinhos no escritório. Santos negou as acusações, classificando-as como 'cômicas'.





O Comitê de Ética da Câmara está investigando diversas denúncias de comportamento inadequado envolvendo Santos, que admitiu ter falsificado parte de sua biografia e enfrenta acusações federais, incluindo fraude e lavagem de dinheiro. No mês passado, os republicanos da Câmara evitaram uma votação para expulsá-lo e encaminharam o caso ao painel de ética.





Na sessão de quarta-feira, os membros do comitê passaram duas horas interrogando Myers sobre suas denúncias de assédio, sua relação com Burra e se ele presenciou algum comportamento ilícito durante sua breve passagem pelo cargo. Myers descreveu como conheceu Burra online e buscou emprego no gabinete de Santos com o objetivo genuíno de ajudar o representante marcado por escândalos.





Aos parlamentares, Myers afirmou que Burra não solicitou o dinheiro, mas uma vez pediu que ele 'enviasse mais pizza'. Além disso, Myers reconheceu que gravou secretamente pelo menos uma conversa com Santos e compartilhou com um jornalista. Ele também revelou que procurou o FBI enquanto ainda trabalhava para Santos, com a intenção de atuar como informante confidencial.