Supermercado acusado de envergonhar famílias pobres com embalagens amarelas

Um consumidor declarou: "A embalagem grita: 'Nós somos pobres'" (foto: REPRODUÇÃO/MANCHESTER FAMILY/MEN) Uma polêmica envolve a rede de supermercados Asda, do Reino Unido, após uma mudança nas embalagens da sua linha de produtos mais econômicos. A empresa adotou uma cor amarela mais vibrante, o que gerou críticas de alguns consumidores que alegam que a cor envergonha as famílias mais pobres, sendo vista como um 'marcador de pobreza' nos carrinhos de compras.





A controvérsia começou no ano passado, quando a empresa substituiu a cor branca das embalagens da linha Smart Price, mais discretas, pelo amarelo intenso da linha Just Essentials. Essa linha inclui carnes, peixes, aves, pães, alimentos congelados, itens de higiene pessoal e outros produtos, com o objetivo de oferecer opções mais acessíveis aos clientes diante do aumento dos preços em geral.





No entanto, muitos clientes reclamaram que o novo design das embalagens chama demasiada atenção e destaca a condição financeira das famílias que optam por produtos mais baratos. Um consumidor declarou: "A embalagem grita: 'Nós somos pobres'". Outra pessoa comentou na internet que os carrinhos de compras completamente amarelos acabam atraindo olhares indesejados.





Um porta-voz da Asda afirmou que a maioria dos consumidores tem apreciado a nova linha e não entende por que alguém se sentiria envergonhado por economizar dinheiro. A empresa também anunciou que a Just Essentials deve se tornar a "maior linha de itens essenciais econômicos do mercado", com cerca de 293 produtos, ou seja, 50% mais produtos do que a linha anterior, a Smart Price.





Apesar das críticas, algumas pessoas defenderam as embalagens amarelas nas redes sociais. Uma internauta escreveu: "Não vejo problema nenhum em comprar produtos da linha mais barata. A maioria deles é de boa qualidade. As pessoas se importam muito com o que os outros pensam delas". Outra consumidora questionou a preocupação com a opinião alheia, ressaltando a importância de economizar nas compras.





Contudo, alguns clientes permanecem insatisfeitos não apenas com a cor das embalagens, mas também com a qualidade de alguns produtos da linha Just Essentials. Um usuário de redes sociais criticou a comparação entre uma pizza de 66 centavos da Asda e uma da Domino's, afirmando que as mães do TikTok que fazem tal afirmação estão falando bobagens.





Outro consumidor lamentou a degradação da qualidade dos alimentos e questionou a necessidade de uma linha inteira de produtos mais baratos se os preços não fossem tão altos.