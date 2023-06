Ataque aéreo deixa 3 mortos em Kiev, relatam autoridades locais

436

Três pessoas morreram, entre elas duas crianças, em um ataque aéreo realizado em Kiev, a capital da Ucrânia, na manhã desta quinta-feira (1º, noite de quarta em Brasília), informaram a administração militar e o prefeito da cidade.



"Três pessoas morreram e outras quatro ficaram feridas no distrito de Desnyansky", escreveu a administração militar da cidade de Kiev no aplicativo Telegram.



"Entre os três mortos no distrito de Desnyansky, havia duas crianças" uma com entre 5 e 6 anos de idade e a outra na faixa entre 12 e 13, acrescentou.



Por sua vez, o prefeito de Kiev, Vitali Klitschko, assinalou: "De acordo com os relatos preliminares dos socorristas, três mortos, dois deles crianças, e quatro feridos foram encontrados no distrito de Desnyansky."



Os ataques desta quinta acontecem depois que vários mísseis russos foram lançados contra Kiev esta semana.



Na segunda-feira, um ataque incomum à capital ucraniana, ocorrido em plena luz do dia, provocou pânico nos moradores, que correram em busca de abrigo após uma série de ataque noturnos.