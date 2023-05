Enviada especial da ONU para Mianmar renuncia, diz porta-voz

436

A enviada especial das Nações Unidas para Mianmar, Noeleen Heyzer, deixará o cargo, informou nesta quarta-feira (31) à AFP o porta-voz do chefe da ONU.



"Noeleen Heyzer, Enviada Especial do secretário-geral em Mianmar, concluirá sua missão em 12 de junho", disse Stéphane Dujarric, sem explicar o motivo de sua saída.



O secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, "é grato à Sra. Heyzer por seus incansáveis esforços em nome da paz e do povo de Mianmar", acrescentou Djurric. Um novo enviado será nomeado.



Heyzer, uma socióloga de Singapura, foi nomeada por Guterres em 2021 e se encarregou de pressionar a junta militar de Mianmar para iniciar um diálogo político com seus adversários.



Ele visitou a nação do sudeste asiático em agosto passado e se reuniu com o chefe da junta, Min Aung Hlaing, e outros oficiais militares do alto escalão, em um movimento criticado por grupos de direitos humanos. Heyzer também teve negada uma reunião com a líder democraticamente eleita, Aun San Suu Kyi, atualmente presa, e posteriormente foi acusada por comandantes militares de forjar uma "declaração unilateral" sobre o que foi discutido.



Mianmar sofre uma profunda crise desde o golpe de 2021 que provocou novos confrontos com rebeldes étnicos e a formação de dezenas de unidades das "Forças de Defesa do Povo", que agora lutam contra a junta.